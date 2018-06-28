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للصناعات الصغيرة

وزير الصناعة يتلقى طلب إنشاء مجمع صناعى فى بدر بتكلفة 1.2 مليار جنيه

الخميس، 28 يونيو 2018 07:00 ص
وزير الصناعة يتلقى طلب إنشاء مجمع صناعى فى بدر بتكلفة 1.2 مليار جنيه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب – إسلام سعيد
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يسعى اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنظيم لقاء مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، لعرض مشروع إنشاء مجمع صناعى ضخم فى مدينة بدر للمشروعات الصغيرة.

وقال علاء السقطى رئيس المشروعات الصغيرة، إنه تواصل مع المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة ومن المقرر تنظيم لقاء معه خلال وقت قريب لعرض مشروع المجمع الصناعى عليه، لافتًا إلى أن الوزير رحب بالفكرة ووعد بلقاء عاجل لبحث تنفيذها وبمجرد عقد اللقاء سنقدم الدراسات المتاحة لدينا وهى متكاملة.

وكشف السقطى لـ"اليوم السابع"، عن أن تكلفة إنشاء المجمع الصناعى للمشروعات الصغيرة المزمع مناقشته مع الوزير ستكون 1.2 مليار جنيه لإنشاء حوالى ألف مصنع صغير فى كل القطاعات على أن يكون فى مدينة بدر.

وأشار رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة إلى أن مساحة المجمع ستكون مليون متر مربع وسنطلب من الوزير مخاطبة هيئة التنمية الصناعية لتوفير الأراضى المطلوبة مجهزة بالمرافق لبدء تدشين المشروع حال الموافقة عليه.

وقال السقطى: "نتلقى أكثر من 100 طلب يوميًا لإنشاء وحدات صناعية صغيرة على الأقل نصفهم طلبات جادة إذن هناك اتجاه نحو قطاع المشروعات الصغيرة ويحتاج فقط إلى الدعم.

 

 


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