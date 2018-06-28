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وزير الشباب يزور معمل الكشف عن المنشطات بالمركز الطبى العالمى

الخميس، 28 يونيو 2018 01:33 م
وزير الشباب يزور معمل الكشف عن المنشطات بالمركز الطبى العالمى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
كتب زكى القاضى
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زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المعمل المصرى للكشف عن المنشطات التابع للقوات المسلحة بالمركز الطبى العالمى والحاصل على الاعتماد الجزئى الدولى لتحليل عينات الدم وفى انتظار الحصول على الاعتماد النهائى من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الفترة القادمة  .

 

وقدم قائد المعمل عرضا حول التجهيزات والإمكانيات الإنشائية الخاصة بالمعمل، وما يتضمنه من احدث الاجهزة الطبية ومعمل لتجهيز العينات ومعمل للابحاث ومعمل الكيمياء الحيوية والهرمونات ومعمل ابحاث الدم .

 

وأكد الدكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطآت أن المعمل تم اعتماده جزئياً بخصوص عينات الدم ويستقبل عينات من الخارج حالياً وتبقى مرحلة الاعتماد الكلى بعد الانتهاء من استيفاء شروط الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

 

وأعرب وزير الشباب و الرياضة عن شكره وامتنانه للقوات المسلحة المصرية والعاملين بالمعمل على هذا الصرح الكبير مشيدا بالإمكانيات والأجهزة الحديثة التى ترتقى للمستوى العالمى فى مجال الكشف عن المنشطات ، معربا عن سعادته بالأطقم ذات الخبرات العالية والتى تعمل وفقاً لأحدث النظم الطبية العالمية فى هذا المجال ، مؤكداً أن وجود معمل للكشف عن المنشطات هو أحد الشروط الأساسية لاستضافة أي بطولة دولية أو عالمية كبرى .

 

يذكر أن المعمل الذى أنشأته القوات المسلحة يعد إضافة قوية للرياضة المصرية باعتباره الثانى فى إفريقيا بعد معمل جنوب إفريقيا بالإضافة إلى انه المعمل الثانى للمنشطات فى الشرق الأوسط.


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