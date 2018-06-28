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وزيرة الهجرة: مؤسسات الدولة تفتح أبوابها للتعاون مع العلماء لتحقيق التنمية

الخميس، 28 يونيو 2018 06:16 م
وزيرة الهجرة: مؤسسات الدولة تفتح أبوابها للتعاون مع العلماء لتحقيق التنمية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور هانى الكاتب، خبير الإحصاء الحيوي وعضو المجلس الاستشارى الرئاسى للعلماء والخبراء، وذلك فى إطار متابعة الوزارة لتنفيذ توصيات مؤتمر "مصر تستطيع".
 
وأوضحت "مكرم"، خلال اللقاء، أن الدولة حريصة كل الحرص على الاستفادة من عقول علمائها وخبرائها بالخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على عقد مؤتمرات "مصر تستطيع" لتكون ملتقى يناقش العلماء فيه أفكارهم ويتبادلون المعارف والخبرات للنهوض بالوطن والعمل على رفعته.
 
من جانبه، أعرب الدكتور هانى الكاتب عن تقديره للجهود المبذولة من الوزارة من أجل تذليل العقبات للارتقاء بمصر ووضعها على خارطة الاستثمار والتنمية العالمية بما يليق بمكانتها ودورها، مضيفًا أنه تواصل مع عدد من الجهات المصرية والأوروبية لتنفيذ نماذج «الصوب متعددة التنوع» لتضم، بجانب زراعة المحاصيل المختلفة، المزيد من مشروعات الدواجن والنحل وغيرها من المشروعات التي تحتاج إليها مصر فى ضوء مواكبة التطور العلمي في هذا المجال.
 
وأضاف "الكاتب" أنه التقى اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وممثلي إحدى الشركات الأوروبية الرائدة في مجال الاستدامة، وتمّ الاتفاق على تقديم الدعم والمعرفة للبدء في مشروعات التنمية الزراعية المستدامة فى مصر، موضحًا أنه يتم التنسيق حاليًا مع جامعة القاهرة للبدء فى نموذج من 110أفدنة لتطبيق المرحلة الأولى من المشروع.
 
وأوضح أن الشركة الأوروبية تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن 60 خبيرًا فى مجال بناء المدن والمجتمعات العمرانية والزراعة من هذه الشركة قد شاركوا فى اللقاء مع وزير الإنتاج الحربي. 
 
من جانبها، قالت وزيرة الهجرة، إنه يتم التنسيق مع الوزارات المعنية كالزراعة والإسكان والإنتاج الحربى والاستثمار وغيرها؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من  جهود وخطط العلماء فى التنمية والبناء، وتوفير فرص عمل للشباب بهدف الحدّ من الهجرة غير الشرعية.
 
وشددت السفيرة نبيلة مكرم، على أن الدولة تفتح أبوابها لأصحاب الأفكار والمبادرات الإيجابية المختلفة من أبنائها، مؤكدة على العمل لتذليل أى عقبة قد تواجه العلماء فى طريق تحقيق خطط التنمية.

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