وزيرة الهجرة تتواصل مع الطالب محمد عزت المعتدى عليه فى بولندا

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع والدة محمد عزت الطالب المصرى المقيم فى بولندا لدراسة هندسة برمجيات، الذى تعرض للاعتداء فى شهر فبراير الماضى، فى "شبهة عنصرية"، ما نتج عنه عاهة وقطع أسفل العين وتكسر الأسنان الأمامية، معربة عن مساندتها لها وكامل دعمها للوصول إلى حق ولدها.

كما تواصلت وزيرة الهجرة مع الطالب محمد عزت مؤكدة دعم الدولة له، وجاء ذلك عقب تلقى وزارة الهجرة رسالة استغاثة من والدة الطالب المصرى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك تنسيقًا مع وزارة الخارجية لمتابعة القضية، وجاري الاتفاق مع محام دولى وتكليفه بالوقوف على تطورات الحادث، ومناقشة الخطوات القانونية المفترض اتباعها، والوصول إلى حق الطالب المصرى.