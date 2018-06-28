video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 04:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة تتواصل مع الطالب محمد عزت المعتدى عليه فى بولندا

الخميس، 28 يونيو 2018 03:42 م
وزيرة الهجرة تتواصل مع الطالب محمد عزت المعتدى عليه فى بولندا السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع والدة محمد عزت الطالب المصرى المقيم فى بولندا لدراسة هندسة برمجيات، الذى تعرض للاعتداء فى شهر فبراير الماضى، فى "شبهة عنصرية"، ما نتج عنه عاهة وقطع أسفل العين وتكسر الأسنان الأمامية، معربة عن مساندتها لها وكامل دعمها للوصول إلى حق ولدها.
 
كما تواصلت وزيرة الهجرة مع الطالب محمد عزت مؤكدة دعم الدولة له، وجاء ذلك عقب تلقى وزارة الهجرة رسالة استغاثة من والدة الطالب المصرى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
 
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك تنسيقًا مع وزارة الخارجية لمتابعة القضية، وجاري الاتفاق مع محام دولى وتكليفه بالوقوف على تطورات الحادث، ومناقشة الخطوات القانونية المفترض اتباعها، والوصول إلى حق الطالب المصرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرا الهجرة والتنمية المحلية يبحثان مشكلة إجازات المصريين بالخارج

الهجره

وزيره الهجره

نبيله مكرم

بولندا




لا تفوتك
اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

توقيع بروتوكول بين صندوق تحيا مصر ومحافظة القليوبية لتنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة ببنها..تأسيس شركة قابضة لإقامة وحدات الطعام بـ120 منطقة بالمحافظات.. والمحافظ: سنبدأ المشروع فورا والانتهاء خلال شهرين

توقيع بروتوكول بين صندوق تحيا مصر ومحافظة القليوبية لتنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة ببنها..تأسيس شركة قابضة لإقامة وحدات الطعام بـ120 منطقة بالمحافظات.. والمحافظ: سنبدأ المشروع فورا والانتهاء خلال شهرين

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة