وزيرة الصحة تصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة القومية للفيروسات الكبدية

كتب وليد عبد السلام

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان القرار رقم 330 لسنة 2018 بإعادة تشكيل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، برئاسة الدكتور وحيد دوس أستاذ الكبد بالقصر العينى.

وتضمن القرار 3 مواد وجاء بالمادة الأولى، يعين الدكتور وحيد دوس رئيسا للجنة القومية للفيروسات الكبدية وعضوية، كل من الدكتورة منال حمدى السيد، والدكتور مجدى الصيرفى والدكتور جمال عصمت، والدكتور إمام واكد، والدكتورة مها الرباط، والدكتور نصر السيد والدكتور يحى الشاذلى.

وشمل القرار بصفتهم، كل من رئيس هيئة التأمين الصحى ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة ومدير عام المجالس الطبية المتخصصة وممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة .

وكلفت وزيرة الصحة الدكتور خالد قابيل بالعمل مساعدا لرئيس اللجنة لشؤن المتابعة والتطوير والإشراف على مراكز علاج الفيروسات الكبدية .

ونص القرار على تكليف الدكتور وحيد دوس بتشكيل المكتب التنفيذى للجنة لتنظيم العمل اليومى وسيتم تكليف الدكتورة منال حمدى السيد بمتابعة ملف المسح القومى للكشف عن فيرس سى .