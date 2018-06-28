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الخميس، 28 يونيو 2018 06:27 م
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وزيرة السياحة تلتقى المذيع الأمريكى الشهير بيتر جرينبرج

الخميس، 28 يونيو 2018 04:59 م
وزيرة السياحة تلتقى المذيع الأمريكى الشهير بيتر جرينبرج وزيرة السياحة تلتقى المذيع الأمريكى الشهير بيتر جرينبرج
كتبت ميرفت رشاد
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التقت صباح اليوم الخميس، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالصحفى والمذيع الأمريكى الشهير بقنوات CBS و PBS الأمريكية بيتر جرينبرج، الذى يعتبر من أشهر مقدمى البرامج السياحية الأكثر انتشاراً حيث يتابعه ما يقرب من 300 مليون مشاهد.
 
يأتى ذلك فى ضوء الخطة الترويجية الحالية التى تنتهجها الوزارة نحو فتح نوافذ حوار على العالم الخارجى عن طريق التواصل المستمر مع وسائل الإعلام الأجنبية وعمل لقاءات مع أكبر وأهم القنوات التليفزيونية الدولية التى لها مصداقية.
 
واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بجرينبرج فى مصر، مؤكدة على قدرة مصر فى ضوء ما تتمتع به من مقومات هائلة أن تجذب كافة شرائح السائحين
 
وخلال اللقاء قدم جرينبرج مقترح حول إعداد حلقة عن مصر فى فقرة " الكنوز الخفية Hidden Gems" فى برنامجه المحقق الجوال Travel Detective حيث يعرض خلال الفقرة الأماكن السياحية غير المعروفة فى مختلف دول العالم ، حيث أبدى رغبة بأن يقدم حلقة عن مصر من الأماكن السياحية البكر التى لا يعرفها السائحون، مشيرا إلى إمكانية إذاعة إحدى حلقات برنامجه الإذاعى من أى مكان فى مصر.
 
رانيا المشاط وبيتر جرينبرج
رانيا المشاط وبيتر جرينبرج
 
وأعربت الوزيرة عن ترحيبها بهذه الفكرة التى تتزامن مع اطلاق حملة الترويج السياحى مصر" اكتشف مصر "experienceegypt@، مشيرة إلى أهمية هذه الحلقة فى إلقاء مزيد من الضوء على الأماكن السياحية الكثيرة الموجودة فى مصر مثل الساحل الشمالى.
 
جدير بالذكر أن بيتر جرينبرج مراسل ومنتج ومحاور، ويعد أحد الإعلاميين الأكثر شهرة عالميا حيث يحظى برنامجه بنسبة مشاهدة عالية تتخطى 300 مليون مشاهد من مختلف أنحاء العالم.
 
و حاز جرينبرج على عدة جوائز "ايمى" المرموقة فى الصحافة، ويظهر جرينبرج بعدة برامج على قنوات "CBSو PBS ، كما يعرض له حلقات "المحقق الجوالة " التى تقدم معلومات تثقيفية قيمة لا يعرفها الكثيرين، ويقدم جرينبرج برنامج "الجولة الملكية" الذى يعرض من خلاله مجموعة من الحوارات التى أجراها مع كبار المسئولين فى العالم من رؤساء البلاد وملوك ورؤساء حكومات.
 
كما يقدم أيضا برنامجا اذاعياً أسبوعياً يطلقه كل أسبوع من مكان مختلفا حول العالم، هذا بالإضافة إلى تأليفه للكتب ومن ضمنها كتاب شهير يحكى عن جولاته الصحفية، والذى حاز على لقب الكتاب الأكثر مبيعاً بقائمة "نيويورك تايمز" الأشهر للكتب.
 
وصنفته مجلة "Travel Weekly" واحدا من أكثر الأشخاص نفوذا فى مجال السفر، كما حاز على العديد من الجوائز الصحفية القيمة فى مجال تغطية الأخبار العاجلة، ويعد جرينبرج من المحاورين الأكثر طلبا، ودائما ما يتم الاستعانة به فى الكثير من المؤتمرات والمنتديات العالمية.
 
وزيرة السياحة تلتقى المذيع الأمريكى الشهير بيتر جرينبرج
وزيرة السياحة تلتقى المذيع الأمريكى الشهير بيتر جرينبرج
 

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