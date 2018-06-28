واشنطن تدعو الأمم المتحدة لفرض عقوبات على إيران

(أ ف ب)

حضت الولايات المتحدة شركاءها الـ14 فى مجلس الأمن الدولى على فرض عقوبات على إيران ردا على "سلوكها الخبيث" فى الشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماع فى شأن تنفيذ الاتفاق النووى الموقع عام 2015 مع طهران.

وقال نائب السفير الأمريكى فى الأمم المتحدة جوناثان كوهين إنه "فى مواجهة بلد ينتهك باستمرار قرارات هذا المجلس، يتحتم علينا اتخاذ قرار بشأن العواقب".

وأضاف: "لهذا السبب نحض أعضاء هذا المجلس على الانضمام إلينا فى فرض عقوبات تستهدف سلوك إيران الخبيث" فى الشرق الأوسط.

وهذا أول اجتماع لمجلس الأمن منذ إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى 8 مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووى مع طهران الذى صادق عليه قرار أممى يحمل الرقم 2231.

وفى 24 مايو الماضى خلُصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمرة الحادية عشرة إلى أن طهران تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفى كلمته اتهم كوهين مجددا إيران بأنها تزود التمرد الحوثى فى اليمن بالصواريخ، فى انتهاك للحظر الدولى المفروض على الأسلحة

وأقرّت الأمم المتحدة فى تقرير حديث لها بأن أجزاء من الصواريخ التى أُطلقت على السعودية صُنعت فى إيران، لكنها قالت إنها غير قادرة على تحديد ما إذا تم تسليم تلك الصواريخ قبل فرض الحظر على تسليم الأسلحة إلى اليمن فى يوليو 2016 أو بعد هذا التاريخ.