"نيوزويك" تتوقع مواجهة عسكرية بين أمريكا وسوريا بعد الإجهاز على داعش

كتب: محمد محسن أبو النور

توقعت مجلة نيوزويك الأمريكية نشوب مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا فى مرحلة لاحقة بعد أن يتم الإجهاز على تنظيم داعش الإرهابى.

وتساءلت المجلة فى تقرير مطول لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت، ماذا حدث لداعش؟ معتقدة أن الولايات المتحدة وسوريا قريبان من النصر على التنظيم الإرهابى، ولكن قد تتحولان إلى مواجهة كل منهما.

وأوضحت المجلة أن الجيش السورى وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة أعلنا عن تحقيق مكاسب هائلة ضد تنظيم داعش فى آخر معاقله الرئيسية فى شرقى سوريا، لكن الحركتين المناهضتين للداعش والمناهضتين تواجهان خطر الانقلاب ضد بعضهما البعض فى المستقبل القريب.

ولفتت المجلة إلى أن القيادة العامة للجيش العربى السورى والقوات المسلحة أصدرت يوم أمس الأربعاء بيانا للإعلان عن تطهير ما يصل إلى 2240 ميل مربع من المنطقة الصحراوية، المعروفة باسم بادية الشام، من سيطرة داعش.

وأشاد الجيش بأحدث سلسلة من الانتصارات على مستوى البلاد ضد الإرهابيين الذين تكبدوا "خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات"، وتعهد بمواصلة القتال حتى تصبح البلاد بأكملها خالية من الأيديولوجيات التكفيرية.