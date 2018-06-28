ننشر الصور الأولى لحريق شب فى سوق بنيروبى يسفر عن مصرع 15 شخصا وإصابة 70

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قالت مسئول إن 15 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 70 فى حريق شب فى سوق بالعاصمة الكينية نيروبى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وذكرت خدمة سانت جون للإسعاف أن الحريق اندلع الساعة 2:30 صباحا وامتدت ألسنة اللهب إلى شقق سكنية وعدة أكواخ قبل أن تتمكن السلطات من إخماده بعد 90 دقيقة تقريبا.

وقال كانجيث ثوكو المنسق الإقليمى لنيروبى أن عدد القتلى بلغ 15.

وأضاف "نحو خمسة... وصلوا إلى المستشفى وقد فارقوا الحياة لكن لا تزال توجد نحو تسع جثث فى الأبنية المتفحمة.. نريد أن نتأكد من سلامة هذه المبانى".

وقال إنه تم نقل الضحية الخامسة عشرة إلى مستشفى آخر وإن 70 أصيبوا.

وشاهد مصور لرويترز جثثا تُنتشل من أحد المبانى بينما أظهرت لقطات أناسا يبحثون وسط الحطام المتفحم بينما كان الدخان يتصاعد من المكان.



إخماد النيران



تصاعد الأدخنة



جانب من الأدخنة المتصاعدة



جانب من الحريق



جانب من الحريق



حريق بسوق فى نيروبى



حريق بنيروبى



حريق فى سوق بنيروبى