الرئيسية أخبار عاجلة ننشر أسماء 407 وكلاء للنائب العام شملتهم ترقيات النيابة العامة 2018-2019 الخميس، 28 يونيو 2018 11:12 م النائب العام المستشار نبيل صادق كتب- أحمد متولي إضافة تعليق ينشر "اليوم السابع" أسماء 407 وكلاء النائب العام من مساعدى النيابة العامة، الصادر بترقيتهم قرارا من الرئيس عبد الفتاح السيسى. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. قرار جمهورى بتعيين 407 وكلاء للنائب العام القبض على عاطل انتحل صفة وكيل النائب العام فى كمين بالنزهة بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 207 وكلاء للنائب العام ترقيات النيابة وكلاء النيابة اخبار الحوادث اليوم العام القضائى الجديد اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين "الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا "اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل" لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة