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ننشر أسماء 407 وكلاء للنائب العام شملتهم ترقيات النيابة العامة 2018-2019

الخميس، 28 يونيو 2018 11:12 م
ننشر أسماء 407 وكلاء للنائب العام شملتهم ترقيات النيابة العامة 2018-2019 النائب العام المستشار نبيل صادق
كتب- أحمد متولي
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ينشر "اليوم السابع" أسماء 407 وكلاء النائب العام من مساعدى النيابة العامة، الصادر بترقيتهم قرارا من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 

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