نادى مستشارى قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو

كتب أحمد إسماعيل

أرسل نادى مستشارى قضايا الدولة اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد محمد خليفة رئيس النادى والمستشارون أعضاء مجلس الإدارة برقيات تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولجميع قيادات الدولة بمناسبة ثورة 30 يونيو.



أعربوا خلالها عن تمنيات مستشارى قضايا الدولة بالتوفيق والسداد، وأن ينعم الله على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار.



وأكد المستشار أمين عبد الرحيم عضو مجلس إدارة النادى، أن ثورة 30 يونيو هى ثورة شعب قهر المستحيل وقاد ملحمة الأمل والبناء والتنمية، وأن المصريون دائما يصنعون الفارق.



