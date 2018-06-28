ميركل: قضية الهجرة قد تحدد مصير الاتحاد الأوروبى.. صور

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حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس بأن مستقبل أوروبا على المحك فى قضية الهجرة، قبل انعقاد قمة للاتحاد الأوروبى يتوقع أن تشهد مناقشات شائكة حول هذا الموضوع.

وقالت ميركل متحدثة أمام مجلس النواب الألمانى "أمام أوروبا الكثير من التحديات لكن تلك المرتبطة بمسألة الهجرة قد تقرر مصير الاتحاد الأوروبى" داعية إلى حلول "متعددة الأطراف" بدل اتباع بعض الدول نهجا "أحاديا".



المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل



أنجيلا ميركل أثناء الجلسة



مجلس النواب الألمانى



ميركل أثناء الجلسة