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ميركل: قضية الهجرة قد تحدد مصير الاتحاد الأوروبى.. صور

الخميس، 28 يونيو 2018 10:42 ص
ميركل: قضية الهجرة قد تحدد مصير الاتحاد الأوروبى.. صور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ
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حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس بأن مستقبل أوروبا على المحك فى قضية الهجرة، قبل انعقاد قمة للاتحاد الأوروبى يتوقع أن تشهد مناقشات شائكة حول هذا الموضوع.

وقالت ميركل متحدثة أمام مجلس النواب الألمانى "أمام أوروبا الكثير من التحديات لكن تلك المرتبطة بمسألة الهجرة قد تقرر مصير الاتحاد الأوروبى" داعية إلى حلول "متعددة الأطراف" بدل اتباع بعض الدول نهجا "أحاديا".

 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

 

أنجيلا ميركل أثناء الجلسة
أنجيلا ميركل أثناء الجلسة

 

مجلس النواب الألمانى
مجلس النواب الألمانى

 

ميركل أثناء الجلسة
ميركل أثناء الجلسة

 

ميركل
ميركل

 


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