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موسكو: إيران تقترح عقد لقاء لـ"الخماسية" على مستوى وزراء الخارجية

الخميس، 28 يونيو 2018 11:16 ص
موسكو: إيران تقترح عقد لقاء لـ"الخماسية" على مستوى وزراء الخارجية الرئيس الإيرانى حسن روحانى
موسكو(أ ش أ)
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صرح نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، بأن إيران اقترحت عقد اجتماع "الخماسية" بمشاركة كل من روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا، على مستوى وزراء الخارجية.

وقال ريابكوف - فى تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء سبوتينك، الروسية، اليوم الخميس، "إن الدول الخمس المتبقية فى الاتفاقية حول البرنامج النووى الإيراني، تدعم فكرة اللقاء الوزارى، وأن موضوع مباحثات اللقاء، سيكون إيجاد سبل الحفاظ على التعاون مع إيران فى ظل العقوبات الأمريكية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاقية".. مضيفا " أن الجانب الإيرانى أثار مسألة عقد لجنة مشتركة على مستوى وزراء الخارجية".

وأكد على ضرورة انتهاء الاجتماع الوزارى حول الصفقة النووية الإيرانية بوثيقة سياسية قوية تدعم تلك الصفقة، قائلا "جميع الدول المتبقية فى الاتفاق، كما أفهم، تنطلق من الحاجة إلى مثل هذا الاتصال، برأينا يجب أن يثمر اللقاء عن وثيقة سياسية قوية لدعم خطة العمل المشترك الشاملة".

 


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