موجز أخبار الـ6.. اللواء عباس كامل يؤدى اليمين رئيسا للمخابرات العامة

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها توجيه الرئيس السيسي للواء عباس كامل بعد تأدية اليمين كرئيس للمخابرات العامة ونائبه ببذل المزيد من الجهد لحماية الأمن القومى المصرى، إلى جانب إعلان البنك المركزى عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ19.5 مليار دولار.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

مستشار الرئيس السيسى: نحتاج زراعة 22 مليون فدان و 130 مليار م3 من المياه

قال الدكتور هانى الكاتب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الزراعة ، إن حصة المواطن المصرى حاليا من المياه إنخفضت إلي اقل من 600 متر مكعب، رغم ان المعدل العالمي لحساب الفقر المائي يقدر بـ 1000 متر مكعب من المياه سنويا، من المتوقع أن تواصل الإنخفاض بسبب الزيادة السكانية المتواصلة والتي تشكل ضغطا علي الموارد المائية المصرية ، مشددا علي ضرروة رفع كفاءة استخدام مياه الري والانخراط في برامج من شأنها ترشيد إستهلاك المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصحي وفقا لهذه التحديات.

المجلس الأعلى لـ"قضايا الدولة" يوافق على حركة ترقيات شملت 1088 عضوًا

وافق المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حركة ترقيات مستشارى وأعضاء الهيئة للعام القضائى 2017-2018، والتى شملت ألفا و88 عضوًا من أعضاء الهيئة.

ارتفاع صادرات مصر إلى الخارج لـ18.8 مليار دولار خلال 9 أشهر

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن إجمالى صادرات مصر إلى الخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2017 – 2018 أى خلال 9 أشهر، لتسجل 18.8 مليار دولار، مقابل نحو 16 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة لها.

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ19.5 مليار دولار

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2017 – 2018، لتسجل 19.5 مليار دولار، مقابل نحو 15.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة لها.

فيديو.. اعترافات تفصيلية للإرهابيين منفذى حادث استهداف موكب مدير أمن الاسكندرية

أدلى المتهمون المقبوض عليهم فى واقعة حادث إستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق يوم 24 مارس 2018 عقب مداهمة وكر اختبائهم باعترافات تفصيلية.

رئيس الوزراء يلتقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالهيئة وعبور السفن.

فرنسا تعرب عن قلقها جراء الهجوم على جنوب غرب سوريا

أعربت فرنسا عن قلقها البالغ من هجوم قوات الحكومة السورية وداعميها فى جنوب غرب سوريا.

ننشر السيرة الذاتية للواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، أداء اليمين للواء عباس كامل رئيسا للمخابرات العامة.

ألمانيا تدعم مصر فى مكافحة تزوير وثائق السفر

قام ضابط اتصال الشرطة الاتحادية بالسفارة الألمانية بالقاهرة، أمس الأربعاء، بتسليم أجهزة لفحص المستندات قيمتها 40.000 ألف يورو لمعمل فحص وثائق السفر التابع لمصلحة الجوازات بمطار القاهرة.

الكريملن: قمة بوتين وترامب تعقد يوم 16 يوليو فى هلسنكى

أعلنت الرئاسة الروسية "الكريملن" أن قمة بوتين وترامب ستعقد فى هلسنكى يوم 16 يوليو.

شكرى يبحث مع وزير خارجية جيبوتى إقامة منطقة حرة لوجيستية مصرية فى بلاده

التقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الخميس، محمود علي يوسف وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الجيبوتى، وذلك على هامش مشاركته فى الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية فى العاصمة الموريتانية نواكشوط.

السيسي يوجه رئيس المخابرات العامة ونائبه ببذل مزيد من الجهد لحماية الأمن القومى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، أداء حلف اليمين للواء عباس كامل رئيساً للمخابرات العامة.

صور.. أمانى الرافعى تؤدى اليمين رئيسا للنيابة الإدارية.. ووسام الجمهورية لـ"فريال"

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشارة فريال حميدة قطب رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة.

السيسى يصدق على "فتح اعتماد إضافى بالموازنة" بـ70 مليارا و300 مليون جنيه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 152 لسنة 2018 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، بقيمة 70 مليارا و300 مليون جنيه لزيادة اعتمادات الأبواب الثالث والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018/2017، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب منذ أيام.

الداخلية: مقتل 4 من حركة حسم متورطين فى استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية

استكمالاً لجهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات حادث استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق يوم 24 مارس 2018 وما كشفته المعلومات عن تورط بؤرة من عناصر ما تسمى بحركة حسم "الجناح المُسلح لجماعة الإخوان الإرهابية" فى تنفيذ الحادث ونجاح الجهود الأمنية فى مداهمة وكر اختبائهم بمحافظة البحيرة والتعامل معهم، مما أسفر عن مصرع عدد 4 منهم والعثور بحوزتهم على كمية من الأسلحة.

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

خفضت الحكومة اليابانية تحذيرات تحرك رعاياها داخل مصر، مؤكدة على لسان وزارة خارجيتها أنه ترصد "تطور إيجابى" فى مجال التصدى للإرهاب وانحسار دوره بشكل ملحوظ.

اتحاد الكرة يرحب بمبادرة اليوم السابع ويؤكد: فى أمس الحاجة للنهوض بالرياضة

رحب الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة هانى أبو ريدة، بمبادرة مؤسسة "اليوم السابع" لعقد "المؤتمر المصرى الأول للرياضة وصناعة كرة القدم".

ننشر صور إنهاء عبدالله السعيد أزمته مع الزمالك فى اتحاد الكرة

انتهت أزمة عبدالله السعيد، لاعب أهلى جدة السعودى، مع نادى الزمالك بعد إعادته الـ40 مليون جنيه التى حصل عليها اللاعب بعد توقيعه للقلعة البيضاء، قبل أن يتراجع اللاعب ويجدد عقده مع الأهلى ومن ثم الانتقال لأهلى جدة السعودى.

الأهلي يفرض حظراً إعلامياً على لاعبيه حتى 27 يوليو

قرر الجهاز الفنى للأهلى فرض حظر إعلامى على لاعبى الفريق، وطالبهم بعدم الإدلاء بأية تصريحات لمختلف وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة وحتى الانتهاء من مباراة العودة أمام فريق تاونشيب البتسوانى، المقرر لها يوم 27 يوليو المقبل، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة أفريقيا.

تعرف على الهيكل الفنى والإدارى لنادى الأهرام سبورت

عقد نادى الأهرام سبورت مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بأحد الفنادق الكبرى على كورنيش النيل، كشف خلاله عن استراتيجة وأهداف وخطط النادى المستقبلية واقتحام مجال الاستثمار الكروى، وفقا لقواعد ومبادئ اللعبة وخضوعها للقانون المصرى.

ريال مدريد يخفض الشرط الجزائى فى عقد رونالدو من مليار يورو لـ120 مليونا

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادى ريال مدريد الإسبانى قرر تخفيض الشرط الجزائى فى العقد المبرم مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو.

أوائل الدبلومات الفنية يروون حكايات التفوق.. أول الفندقية: عمرى 50 سنة ولدى عزيمة للتعلم وسألتحق بالجامعة.. والأولى: حصلت على دروس خصوصية فى جميع المواد وأهلى دعمونى.. والثالث "صنايع": كنت أذاكر 8 ساعات يوميا

يروى أوائل الدبلومات الفنية سيرة التفوق، وتلك الساعات التى قضوها أملا فى الالتحاق بالجامعة دون النظر لشهادة الدبلوم الفنى التى تعتبر شهادة نهائية فمنهم من حصل على دروس فى جميع المواد ومنهم من خصص 8 ساعات يوميًا للمذاكرة، أما أحمد المليجى الأول على الثانوية الفندقية، فكان له حكاية خاصة حيث يبلغ من العمر 50 عاما ولكنه يتمتع بعزيمة الشباب.

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

فى الوقت الذى ابتسمت فيه "الجغرافيا" لطلاب الشعبة الأدبية، انتقمت الكيمياء من طلاب الشعبة العلمية الذين شكوا من صعوبة الأسئلة وطول الامتحان قياسًا بالوقت المخصص له.

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

أعلن البنك المركزى المصرى، عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز فى 31 ديسمبر الماضى، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة، ونرصد بالخطوات فى هذا التقرير آلية تنفيذ تلك المبادرة بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ"اليوم السابع"، فى تصريحات خاصة.

التأشيرة الإلكترونية = سياحة بلا تعقيد.. الحكومة تطلق تطبيقا للحصول على الفيزا عبر الإنترنت.. والصحافة العالمية تشيد بالخطوة.. و"ميرور" للسياح البريطانيين: السفر إلى مصر لم يعد يحتاج الكثير من الإجراءات

بعد أن أصبحت متطلبات حياتك تتوفر فى ضغطة زر عبر هاتفك المحمول لم يعد هناك معنى للإجراءات الروتينية للحصول على خدمة ما، خاصة إذا تعلق الأمر بشخص قرر قضاء إجازته فى بلد جديد بين المتعة والترفية دون تعقيدات أو روتين، هذا السائح يبحث عن بلد توفر له منظومة تكنولوجية متكاملة يستطيع من خلالها أن يحصل على تأشيرته ويرسم ملامح رحلته قبل أن تطأ قدمه الطائرة.

رؤساء الأندية يطلبون تفعيل مبادرة اليوم السابع لتطوير الكرة المصرية.. رئيس الاتحاد: يجب وضع أجندة لتحديد الأهداف.. فرج عامر يؤكد ضرورة محاسبة اتحاد الكرة.. وسمير حلبية يوصى بالتخطيط للمنافسة على كأس العالم 2022

أشاد عدد من رؤساء الأندية بمبادرة "اليوم السابع" التى طرحها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس التحرير لدعم الرياضة المصرية وكرة القدم، بعد النتائج السيئة التى حققها المنتخب فى كأس العالم 2018 المقامة فى روسيا، بعد خسارته ثلاث مباريات أمام أوروجواى وروسيا والسعودية وتوديع المونديال من الدور الأول.