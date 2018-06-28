مقتل 70 حوثيا بينهم قيادى بارز فى عدة محافظات يمنية

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لقى قرابة 70 عنصرا حوثيا مصرعهم بيهم قيادى بارز فى معارك مع الجيش اليمنى والمقاومة .

وشنت طائرات تحالف دعم الشرعية غارات ، فى جبهات البيضاء والساحل الغربى وتعز وشمال لحج، وسط تقدم ميدانى لقوات الشرعية.

وقال العميد عبدالرب الصبحى قائد اللواء 117 مشاة - وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية اليوم الخميس "إن ما لايقل عن 25 عنصراً من الميليشيات قُتلوا وجُرح آخرون خلال معارك فى جبهة قانية بمحافظة البيضاء فى حين قتل أكثر من ثلاثين عنصرا من الميليشيات فى جبهة الساحل الغربى بغارات لطائرات التحالف استهدفت تجمعات للميليشيات شرق مديريات التحيتا والدريهمى وزبيد، وخلال مواجهات دارت فى منطقة الفازة والجاح ومركز مديرية الدريهمى خلال الـ 24 ساعة الماضية ".

وأشار إلى أن المعارك العنيفة متواصلة بشمال محافظة لحج، حيث تقدمت قوات الجيش الوطنى باتجاه منطقة الراهدة جنوب شرقى تعز، بعد أن استعادت السيطرة على مواقع ومرتفعات فى مناطق القبيطة وحيفان وطور الباحة.