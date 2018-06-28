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الخميس، 28 يونيو 2018 06:51 م
خالد صلاح
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معظم المهاجرين على السفينة لايفلاين من اثيوبيا واريتريا والسودان

الخميس، 28 يونيو 2018 06:06 م
معظم المهاجرين على السفينة لايفلاين من اثيوبيا واريتريا والسودان
أ ف ب
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أعلنت وزارة الداخلية، فى مالطا، اليوم الخميس، أن معظم المهاجرين على السفينة لايفلاين التى رست، مساء الاربعاء، فى فاليتا هم من الصومال وإريتريا والسودان.

وقالت روبرتا بوهاجار، ممثلة وزارة الداخلية المالطية للصحفيين، "حاليا يمكننا القول إن الجنسيات هى خصوصا سودانية وإريترية وصومالية. بالتالي إنها مجموعة مختلطة وهناك ايضا مهاجرون من دول غرب افريقيا".

واضافت "بالامس بعد انزال (المهاجرين) نقل اشخاص إلى المستشفى لتلقى علاج طبى فورى ونقل الباقون الى مركز مرسا ريسيبشن سنتر" قرب فاليتا.

واوضحت انهم سيمكثون فيه بانتظار اذن طبى لبدء اللقاءات بشأن طلبات اللجوء.

 


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