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الخميس، 28 يونيو 2018 05:50 م
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مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى عقار تحت الإنشاء بالدقهلية

الخميس، 28 يونيو 2018 05:15 م
مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى عقار تحت الإنشاء بالدقهلية جثه - أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
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لقى عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار تحت الإنشاء بمدينة جمصة .
 
وكان اللواء محمد حجى مدير أمن  الدقهلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشاره لقسم شرطة جمصه من مستشفى جمصه بوصول "احمد ش ا"  21 سنة عامل بناء ومقيم الخلاله بمركز بلقاس جثة هامدة.
 
وانتقل لمكان الحادث ضباط المباحث، وتبين أنه أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء بمنطقة الشيخ زايد بجمصه اختل توازنه وسقط من على السقالة .
 
وبسؤال والده "شوقي ا ف" 49 سنة أيد ذات المضمون ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاة نجله ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت التصريح بالدفن وسلم لذويه.

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