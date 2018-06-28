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مسئول عسكرى ليبى يعلن تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الارهابيين

الخميس، 28 يونيو 2018 08:26 م
مسئول عسكرى ليبى يعلن تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الارهابيين الأحداث فى ليبيا
كتب- أحمد جمعة
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أكد قائد مجموعة عمليات المختار القتالية لتحرير مدينة درنة اللواء سالم الرفاد، نجاح الجيش الليبى فى السيطرة الكاملة على مدينة درنة ودحر الجماعات الإرهابية.

كان مصدر عسكرى ليبى رفيع المستوى، قد أكد أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة بعد معارك شرسة دامت لأسابيع، مشيرا إلى انهيار الإرهابيين فى كافة محاور المدينة وقيام وحدات الهندسة العسكرية بتمشيط شوارع المدينة.

وقال المسئول الليبى – رفض الإفصاح عن هويته لحساسية منصبه – فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، أول أمس الثلاثاء، أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية سيعلن بعد ساعات قليلة تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية.

كانت وسائل إعلام ليبية، قد أكدت مقتل قائد مجلس شورى درنة الإرهابى "عطية الشاعرى" فى مواجهات مع قوات الجيش الوطنى الليبى وسط مدينة درنة.

 

 


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