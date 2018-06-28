مد أجل الحكم على مستشار مرسى بـ"اللجان النوعية" لـ 5 يوليو

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، مد أجل الحكم على عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى و20 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"، لـ 5 يوليو لاستكمال المداولة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.