فيديو.. قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل صحيفة كابيتول جازيت بأنابوليس الأمريكية

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن عددا كبير من القتلى والجرحى سقطوا، إثر عملية إطلاق نار بمقر صحيفة كابيتول غازيت بمدينة أنابوليس الأمريكية القريبة من العاصمة واشنطن.

وتسببت عمليات إطلاق النار، فى حالة من الهلع والفزع، قبل وصول الشرطة التى عملت على إجلاء العديد من المتواجدين فى مقر الصحيفة.

قال مسؤول بالشرطة المحلية لقناة فوكس نيوز التلفزيونية إن عدة أشخاص قتلوا بالرصاص عند مكتب صحيفة محلية في أنابوليس بولاية ماريلاند اليوم الخميس وإن المشتبه به اعتقل.

WATCH: People seen walking out of Capital-Gazette building in Annapolis, Maryland, after reports of an active shooter. https://t.co/eWjaC4dGlq pic.twitter.com/a4KXTYzVMQ