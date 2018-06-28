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فيديو.. قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل صحيفة كابيتول جازيت بأنابوليس الأمريكية

الخميس، 28 يونيو 2018 09:23 م
فيديو.. قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل صحيفة كابيتول جازيت بأنابوليس الأمريكية الشرطة الأمريكية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى
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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن عددا كبير من القتلى والجرحى سقطوا، إثر عملية إطلاق نار بمقر صحيفة كابيتول غازيت بمدينة أنابوليس الأمريكية القريبة من العاصمة واشنطن.

وتسببت عمليات إطلاق النار، فى حالة من الهلع والفزع، قبل وصول الشرطة التى عملت على إجلاء العديد من المتواجدين فى مقر الصحيفة.

 قال مسؤول بالشرطة المحلية لقناة فوكس نيوز التلفزيونية إن عدة أشخاص قتلوا بالرصاص عند مكتب صحيفة محلية في أنابوليس بولاية ماريلاند اليوم الخميس وإن المشتبه به اعتقل.


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