video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 12:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

على واقع الأزمة الاقتصادية..

فيديو.. انخفاض جديد للعملة الإيرانية أمام الدولار بعد خطاب "روحانى" أمس

الخميس، 28 يونيو 2018 11:25 ص
فيديو.. انخفاض جديد للعملة الإيرانية أمام الدولار بعد خطاب "روحانى" أمس الرئيس الإيرانى حسن روحانى
كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

قالت تقارير إيرانية، إن العملة الوطنية (التومان) عاودت الانخفاض مجددا أمام العملات الأجنبية أمس عقب الخطاب المتلفز الذى ألقاه الرئيس الإيرانى، وذلك بعد أن شهد سوق العملة يوم الثلاثاء تحسنا طفيفا.

وسجلت العملة الإيرانية انخفاض مجدد وارتفع سعر الدولار ووصلت قيمة الدولار الواحد 8 آلاف و 300 تومان، بعد أن تأرجحت اليومين الماضيين بين 8 آلاف و200 تومان و8 آلاف و150 تومان.

واضرب تجار "بازار" طهران الكبير عن العمل منذ يوم الإثنين الماضى، واندلعت احتجاجات متفرقة فى العاصمة طهران تخللها صدامات مع قوات الأمن، بسبب تدنى مستوى العملة الإيرانية والتدهور الاقتصادى وكساد الأسواق وارتفاع سعر السلع خاصة المستوردة منها، وتجاوز سعر الدولار لأول مرة فى إيران الـ 9 آلاف تومان.

وفى خطابه مساء أمس الأربعاء، تعهد الرئيس الإيرانى بعدم استقالة حكومته بسبب الاحتجاجات التى تشهدها البلاد على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع سعر العملة، وقال روحانى،  إنه يخطئ من يعتقد أن حكومته خائفة.

 

 

وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن مساعى التيار المتشدد لطرح "عدم كفاءة" الرئيس للمناقشة في البرلمان واستجوابه تمهيدا لعزله، وقال النائب همدان امير خجسته، "أمام الحكومة فرصة من 10 إلى 15 يوما كى تقدم برامجها لمواجهة مؤامرات الأعداء فى الحرب الاقتصادية إلى البرلمان، وإذا لم يتمكن فإننا سنبدأ باستجواب وزراء الاقتصاد فى حكومة روحانى وسنطرح موضوع عدم كفاءة رئيس الجمهورية بسبب عجزه فى القطاع الاقتصادى هذا مطلب الشعب ولن نتراجع".

ويتوقع أن يقوم روحانى بتغيرات وزارية بعد أن طالبه نواب البرلمان بتغيير فريقه الاقتصادي للتعامل مع الأوضاع المالية المتردية، ووجه 187 نائبا من أصل 290 في البرلمان جاء فيه : "الأداء السيء لكبار المسؤولين الاقتصاديين في السنوات الأخيرة تسبب فى زيادة انعدام الثقة لدى المواطنين".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هتاف "اخرجوا من سوريا" يدوى للمرة الثانية.. كيف كبدت الحرب السورية اقتصاد إيران مليارات؟.. خامنئى قدم الدعم اللوجيستى للأسد.. تمويل حزب الله للمشاركة فى عمليات كلف الخزانة الكثير.. وعقوبات واشنطن تعمق الأزمة

فيديو وصور.. إضراب "البازار" بإيران يدخل يومه الرابع.. مراكز تجارية تواصل الإغلاق احتجاجا على الأزمة الاقتصادية..الرئيس الإيرانى يلجأ لتعديل وزارى لامتصاص الاستياء من فشل فريقه الاقتصادى.. ومتشددون يهددون بعزله

تعديل وزارى وشيك فى إيران ومتشددين يهددون روحانى بطرح "عدم الكفاءة" تمهيدا لعزله

صور وفيديو.. احتجاجات "البازار" تتواصل فى إيران.. روحانى بين شقى رحى تردى اقتصادى ومساعى الحرس الثورى للإطاحة به..معركة بين الرئيس والحرس خلف الكواليس..والحكومة تدعو الإيرانيين بالخارج لنقل أموالهم لإنقاذ الوضع

إيران تتجه لخفض الموازنة المالية الجديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية

فيديو.. احتجاجات "البازار" مستمرة فى إيران وصدامات بين الشرطة ومتظاهرين

حسن روحانى

ايران

اخبار ايران

الازمة الاقتصادية فى ايران

احتجاجات ايران

اضراب بازار ايران

اخبار العالم

الدولار




لا تفوتك
مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة