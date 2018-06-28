فيديو.. اعترافات المتهمين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

كتب سمير حسنى

ينشر اليوم السابع اعترافات المتهمين فى حادث استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق.

وكان بيانا صدر منذ قليل لوزارة الداخلية يكشف ملابسات حادث استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق يوم 24 مارس 2018، وما كشفته المعلومات عن تورط بؤرة من عناصر ما تسمى بحركة حسم "الجناح المُسلح لجماعة الإخوان الإرهابية" فى تنفيذ الحادث ونجاح الجهود الأمنية فى مداهمة وكر اختبائهم بمحافظة البحيرة والتعامل معهم، مما أسفر عن مصرع عدد 6 منهم والعثور بحوزتهم على كمية من الأسلحة.