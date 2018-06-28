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فاينانشال تايمز: اليونان مستعدة لاتفاق مع ألمانيا لإعادة طالبى اللجوء

الخميس، 28 يونيو 2018 11:08 ص
فاينانشال تايمز: اليونان مستعدة لاتفاق مع ألمانيا لإعادة طالبى اللجوء رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس
(رويترز)
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قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس مستعد لتوقيع اتفاق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن إعادة طالبى اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.

وقال تسيبراس للصحيفة إنه مستعد لاتفاق خاص مع برلين لتقليص تدفق اللاجئين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبى ثم يواصلون الرحلة شمالا إلى ألمانيا. وأضاف أن قواعد الاتحاد الحالية المتعلقة بتوزيع المسؤولية عن طالبى اللجوء "عفا عليها الزمن".

وقالت ميركل يوم الأحد، إنها ستسعى لإبرام اتفاقيات مباشرة بشأن الهجرة مع دول الاتحاد الأوروبى كل على حدة فى اعتراف منها بفشل التكتل فى التوصل لحل مشترك للقضية التى تهدد حكومتها.

ونقلت فاينانشال تايمز عن تسيبراس قوله أمس الأربعاء "يتعين علينا أن نجد طريقة فى إطار القانون الدولى لاقتسام العبء وعدم اتخاذ هذا الموقف المجحف من دول المواجهة وأيضا من ألمانيا. إذا ما اقتنعنا أن هذه مشكلة أوروبية سنجد أنه ليس من الإنصاف أن يذهب كل هؤلاء الناس إلى ألمانيا".

وأضاف تسيبراس أن أى اتفاق مع ألمانيا لن يكون له تداعيات على اليونان إذ أن ما بين 50 و100 من طالبى اللجوء فقط يعبرون الحدود الشمالية للبلاد شهريا.

وتتعرض ميركل لضغوط لإقناع زعماء الاتحاد الأوروبى خلال قمة تعقد اليوم وغدا بالموافقة على توزيع المهاجرين بطريقة أكثر إنصافا فى محاولة منها لاسترضاء حليفها المحافظ حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحي.

وأمهل الحزب ميركل حتى نهاية قمة الاتحاد الأوروبى لتقليص العبء الذى يشكله المهاجرون على كاهل ألمانيا التى استقبلت 1.6 مليون مهاجر منذ 2014، وإلا سيتحداها ويفرض ضوابط على الحدود الأمر الذى قد يؤدى لانهيار الحكومة الائتلافية.

 


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