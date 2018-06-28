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الخميس، 28 يونيو 2018 02:50 م
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طالب أزهرى لن ألتحق بجامعة الأزهر وأرغب فى فنون مسرحية

الخميس، 28 يونيو 2018 01:37 م
طالب أزهرى لن ألتحق بجامعة الأزهر وأرغب فى فنون مسرحية امتحانات الثانوية الأزهرية 2018
كتب لؤى على
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اختتم طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، امتحاناتهم بمادة الفرنساوى اللغة الأجنبية الثانية، حيث عبر الطلاب عن رضاهم عن مستوى الامتحان، الذى غلب عليه الطابع الاختيارى.

وقال الطالب عادل سعيد، من معهد الخازندارة بشبرا إن الامتحان يفوق مستوى الطالب متوسط الذكاء، وأن أصعب امتحان مر على طلاب القسم الأدبى كان القرآن الكريم، حيث شمل الامتحان على أسئلة كانت من غير المقرر عليهم بالثانوية، لافتا إلى أن الامتحان لم يتضمن سوى سؤال واحد فقط من المنهج المقرر والباقى من السنوات السابقة، لافتا إلى أن منظومة الشفوى الجديدة كان بها خلل كبير نظرا لأنها تطبق للمرة الأولى.

وعن طموحه وأى كلية يرغب فى الالتحاق بها قال إنه لن يكمل فى جامعة الأزهر وأنه سيلتحق بمعهد الفنون المسرحية.
 
 

 


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الثانوية

الثانوية الازهرية

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