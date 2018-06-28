طائرات التحالف تلقى منشورات تحذر المواطنين من الذهاب للحديدة حرصا على حياتهم

كتبت إيمان حنا

أسقطت طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن منشورات على مدينة الحديدة، حذرت فيها المواطنين من الذهاب إلى المحافظة إلا فى الحالات الضرورية، وعدم التوجه إلى المناطق المجاورة لها إلا للضرورة حفاظا على سلامتهم.

يأتى هذا فى الوقت الذى تراجعت فيه ميليشيات الحوثى عسكريا إلى داخل أحياء الحديدة واتخذت السكان دروعا بشرية واحتجزتهم، فى خطوة تحاول الميليشيات من خلالها عرقلة تقدم وحدات الجيش اليمنى.

وشمل منع نزوح السكان من الحديدة أيضا إغلاق الشوارع ومنافذ المدينة، وفرض إجراءات تفتيش دقيقة على المارة.

ورغم تلك الإجراءات، نزح حتى الآن نحو 30 ألف شخص من الحديدة وضواحيها، اتجهوا إلى الأرياف ومحافظات المحويت وإب وتعز والعاصمة صنعاء.

ومنع الحوثيون أكثر من 25 حافلة محملة بالنازحين فى مديرية الجراحى كانت فى طريقها إلى محافظة إب وأجبروها على العودة إلى الحديدة، كما يحتجزون منذ ثلاثة أيام أكثر من 40 حافلة على متنها عدد من النازحين كانوا فى طريقهم إلى عدن.