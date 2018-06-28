video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 07:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ضبط 4 مستريحين لاستيلائهم على مليون و300 ألف جنيه بسوهاج

الخميس، 28 يونيو 2018 07:08 م
ضبط 4 مستريحين لاستيلائهم على مليون و300 ألف جنيه بسوهاج حبس -ارشيفيه
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف رئيس القسم، من إلقاء القبض على 4 مستريحين بينهم سيدتين لقيامهم بالإستيلاء على مليون و300 ألف جنيه من محاميين بقصد توظيفهم فى تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنهم لم يفوا بوعدهم.
 
كان اللواء عمر عبدالعال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد بتضرر بعض الأشخاص من قيام 3 أشخاص بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على أموال بقصد التوظيف مقابل أرباح.
 
 تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم محمود حسنى الشريف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية بتقدم "عمر . م . 34 محام وجابر . ع 35 سنة بتضررهما من "ناجي . م 32 سنة سائق و نعمات . م 42 سنة ربة منزل وصفية . ح  31 سنة حاصلة علي ليسانس دراسات إسلامية وأرضينا . م 26 سنة حاصلة علي ليسانس آداب" لقيامهم بالحصول منهما على مبلغ مالى "مليون وثلاثمائة ألف جنيه" مقابل تشغيلهم فى تجارة المواد الغذائية مقابل ربح شهرى إلا أنهم لم يفوا بوعدهم أو رد المبالغ المالية.
 
 تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم و تحرر عن ذلك المحضر رقم 14 أحوال المركز بتاريخه وجارٍ العرض على النيابة العامة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس أحد مستريحى سوهاج 4 أيام لاستيلائه على 100 مليون جنيه من المواطنين

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

مديرامن سوهاج

مستريحين سوهاج

حوادث سوهاج

اخبار الحوادث




لا تفوتك
اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة