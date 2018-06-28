ضبط 4 مستريحين لاستيلائهم على مليون و300 ألف جنيه بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف رئيس القسم، من إلقاء القبض على 4 مستريحين بينهم سيدتين لقيامهم بالإستيلاء على مليون و300 ألف جنيه من محاميين بقصد توظيفهم فى تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنهم لم يفوا بوعدهم.

كان اللواء عمر عبدالعال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد بتضرر بعض الأشخاص من قيام 3 أشخاص بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على أموال بقصد التوظيف مقابل أرباح.

تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم محمود حسنى الشريف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية بتقدم "عمر . م . 34 محام وجابر . ع 35 سنة بتضررهما من "ناجي . م 32 سنة سائق و نعمات . م 42 سنة ربة منزل وصفية . ح 31 سنة حاصلة علي ليسانس دراسات إسلامية وأرضينا . م 26 سنة حاصلة علي ليسانس آداب" لقيامهم بالحصول منهما على مبلغ مالى "مليون وثلاثمائة ألف جنيه" مقابل تشغيلهم فى تجارة المواد الغذائية مقابل ربح شهرى إلا أنهم لم يفوا بوعدهم أو رد المبالغ المالية.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم و تحرر عن ذلك المحضر رقم 14 أحوال المركز بتاريخه وجارٍ العرض على النيابة العامة.