ضبط صيدلية تبيع أدوية مهربة تابعة للهيئات الحكومية ممنوع تداولها بشارع رمسيس

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ضبطت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة صيدلية تبيع الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة وغير معلومة التركيب الكميائى لها، وأدوية الهيئات الحكومية الممنوع تداولها بالصيدليات العامة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وردت معلومات لضباط إدارة رعاية الأحداث مفادها أن "حشمت ج س ع 60" سنة صيدلى حر ومالك صيدلية بشارع رمسيس، يحوز كميات كبيرة من الأدوية المهربة والمحظور تداولها والاحتفاظ بتلك الأدوية داخل الصيدلية ملكه، وذلك بقصد الاحتكار وطرحها على الأسواق بأعلى من الأسعار المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم استهداف الصيدلية بمعرفة ضباط إدارة رعاية الإحداث بالتنسيق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة حيث أمكن ضبطه، وعثر بداخل الصيدلية على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجله بوزارة الصحة بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955م وقانون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963م وقرار وزيــــر التموين والتجــارة الداخلية رقم 113لسنة 1994م بشأن السلع مجهولة المصدر .

وبحصرها تبين أنها تحتوى على الأدوية المستوردة والمهربة جمركيا 1560 قرص ( LIPitoR10mG ، LIPitoR20mG ، LIPitoR40MG) coRoDaRoN200mG ، وأدوية خاصة بهيئة النقل العام وممنوع تداولها بالصيدليات : 560 قرص ، كبسولة ( LUSTRAL50MG ، LEVANOX ، LIPITOR10MG ) 0، وتركيبات دوائية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر مع إضفاء صفة دواء 1000 عبوة نقط للعين، 130 زجاجة بوتاسيوم شراب، 400 زجاجة كلورال شراب ، 100 عبوة انراكتين كريم و175 عبوة مدون عليها كريم GTN 0 ، و بيع ادوية فى غير عبواتها الاصلية1000 قرص اكسجيد 500 مج ، 400 قرص نيورال 5مج .

بمواجهة المتهم، اعترف ببيع الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة وغير معلومة التركيب الكميائى، وكذا أدوية الهيئات الحكومية الممنوع تداولها بالصيدليات العامة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.