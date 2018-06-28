صور.. نشوب حريق داخل ملجأ أيتام بالعجوزة والحماية المدنية تسيطر على النيران

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحي

شب منذ قليل حريق محدود بمخلفات داخل ملجأ أبناء السبيل بالعجوزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب حريق داخل ملجأ أبناء السبيل بالعجوزة، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من خلال المعاينة أن النيران اشتعلت بمخلفات خاصة بمراتب ووسادات قديمة، وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن الحريق لم يسفر عن أى إصابات، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.