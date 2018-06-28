صور.. مظاهرات فى فرنسا ضد خطط ماكرون لإصلاح الاقتصاد

كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

تظاهر العشرات من موظفى القطاع العام وعمال السكك الحديدية، اليوم الخميس ضد إجراءات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الاقتصادية، وحمل المتظاهرون أعلام النقابات العمالية خلال المسيرة.

ويهدف مشروع إصلاح قانون العمل الذى تعتبره النقابات والمعارضة منحازا للشركات وأرباب العمل، إلى كسر الحواجز لدخول سوق العمل، فى بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10% وتطال الشباب خصوصا، ويطلق بعض الفرنسيين على مشروع قانون العمل الجديد بمشروع "قانون الخمرى" نسبة لوزيرة العمل الفرنسية مريم الخمرى.

وعارضت مشروع القانون النقابات الفرنسية وأطياف من اليسار، بمسودة بـ" تأييد شعبى" غير مسبوق، حيث جمعت خلال 15 يوما أكثر من مليون توقيع ضد مشروع القانون.

ويقضى الإصلاح الذى تسعى الحكومة لتمريره بتحديد سقف للتعويضات فى حالة وجود خلاف بين العاملين وأصحاب الشركات وتقليص مدة فحص الطعون للموظفين وإمكانية إجراء مفاوضات داخلية فى الشركات التى يقل عدد موظفيها عن 50 فردا، وهى إجراءات تصب فى مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعين قرابة نصف الموظفين فى فرنسا.



جانب من الاحتجاجات فى فرنسا



جانب من المظاهرات ضد ماكرون



احتجاجات بفرنسا



احتجاجات فى فرنسا



جانب من الاحتجاجات



جانب من التظاهرات



جانب من المظاهرات ضد الإجراءات الإصلاحية



جانب من المظاهرات



مظاهرات ضد إصلاح ماكرون