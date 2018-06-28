صور..سفير إندونيسيا بالقاهرة:مصر تتمتع بنمو اقتصادى سريع وتمثل تحديا لرجال أعمالنا

كتب - محمود محيى

قال سفير جمهورية إندونيسيا لدى جمهورية مصر العربية، حلمى فوزى، خلال كلمته بمناسبة ملتقى الأعمال المصرى - الإندونيسى، إن القاهرة تمثل تحديا فريدا لرجال الأعمال الإندونيسيين، فمصر التى تتمتع بنمو اقتصادى سريع، تقدم عروض إمكانات كبيرة فى مجال التجارة والسياحة والاستثمار.

وأضاف السفير فوزى خلال كلمته فى المنتدى الذى أقيم مساء أمس الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، أنه حسب توقعات البنك الدولى فأن مصر سوف تشهد نموا اقتصاديا كبيرا يصل إلى 4.5% فى عام 2018 و5.9 % فى عام 2019.

وحضر المنتدى ما يقرب من 300 من رجال الأعمال المصريين من القطاعات المختلفة منها زيت النخيل ومشتقاته، والبن، والإطارات، والمطاط، والخيوط الاصطناعية، والورق، والدهون النباتية، والمنتجات الحرفية والتوابل وغيرها من المنتجات الإندونيسية.

وقال السفير الإندونيسى، إن أرقام تطور الاقتصاد المصرى تعتبر إنجازات كبيرة فى مشروع الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الحكومة المصرية منذ سنوات سابقة. وهذ بالتأكيد يؤثر تأثيرا كبيرا فى تنشيط الأعمال ومشروعات الصناعات والتجارة والاستثمارات والإصدارات والإيرادات المصرية .

وأكد فوزى، أن مصر هى أحد الشركاء التجاريين غير التقليديين المهمين لإندونيسيا بالإضافة أن مصر لها مكانة خاصة لدى دولة إندونيسيا باعتبارها بوابة الدخول للمنتجات الإندونيسية في سوق قارة أفريقيا.

وأشار سفير جاكرتا لدى القاهرة، إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصرى سجل إجمالى الحجم التجارى بين مصر وإندونيسيا فى فترة فبراير 2018 وصل إلى 203 مليون دولار أمريكى بزيادة 169.65 % مقارنة بنفس الفترة فى العام 2017 التى بلغ 75 مليون دولار أمريكى.

وبلغ حجم الصادرات الإندونيسية إلى مصر خلال الفترة فبراير 2018 نحو 185 مليون دولار أمريكى، بزيادة قدرها 197.38 % مقارنة عن نفس الفترة فترة فى العام 2017 والتى بلغت 62 مليون دولار أمريكى.

وتشهد حجم واردات إندونيسيا من مصر خلال فترة فبراير 2018، زيادة قدرها 38.49 % من 13 مليون دولار أمريكى فى العام 2017 وترتفع إلى أن وصلت إلى 18 مليون دولار أمريكى للعام 2018 .

وكانت صادرات إندونيسيا الرئيسية لمصر هى زيت النخيل ومشتقاته، والبن، والإطارات، والمطاط، خيوط الاصطناعية، والورق، والدهون النباتية، والخشب الرقائقي (plywood) ومنتجات الحرفية والتوابل. فى حين أن واردات إندونيسيا الرئيسية من مصر هي الفوسفات والمنتجات الزراعية التى تمثلت فى الفواكه والأسمدة الكيماوية ومنتجات زيت الزيتون و التمور.

وقال فوزى إن الاستثمار يعتبر مشروعا هاما لدولة إندونيسيا بالإضافة إلى القطاع التجارى.

وبلغ إجمالى حجم الاستثمارات الإندونيسية فى جمهورية مصر العربية 50 مليون دولار أمريكى فى العام 2017 . وأما إجمالى حجم الاستثمارات المصرية فى إندونيسيا خلال الفترة 2011 – 2017 بلغ 5 مليون دولار أمريكى .

وأوضح سفير جاكرتا أن جهود الحكومة الإندونيسية لا تقتصى فى جلب المستثمرين الأجانب بل أيضا تهتم فى البحث عن الأماكن الجديدة خارج البلاد لوضع الاستثمارات الإندونيسية ومصانعها والتكنولوجيا التى تتميز بها دولة إندونيسيا .

وأكد السفير الإندونيسى أن إقامة فاعلية ملتقى الأعمال تهدف لتعزيز العلاقات التجارية بين رجال الأعمال الإندونيسيين والمصريين، بالإضافة إلى مناقشة الامكانات لفتح فرص الاثتثمار الجديدة بين البلدين و تعزيز هذه العلاقات التجارية بينهما. وفي نفس الوقت تصبح محلا لنقاش و محاولة طرح الاقتراحات لحل المشاكل التي تعوق العلاقة التجارية المصرية – الإندونيسية .

جدير بالذكر أن الحكومة الإندونيسية حاليا في صدد اعداد فعالية معرض إندونيسيا للصادرات المزمع عقده في الفترة 24 – 28 أكتوبر 2018 المقبل في مركز المؤتمرات الإندونيسي (ICE-BSD) بمدينة تنجيرانج - بانتين الإندونيسية تحت شعار "خلق المنتجات تناسب الفرص العالمية".

وسوف يقدم المعرض أكثر من 300 منتجات إندونيسية وخدمات ذات جودة وقدرة تنافسية عالية مثل المنتجات الغذائية والحرف اليدوية ومنتجات تتعلق بنمط الحياة و الأثاث و أنواع مختلفة من المنتجات المحلية البارزة. و سيتم تجهيز كل قاعة بمنطقة خدمة مشترية جاهزة للخدمة .

بالإضافة إلى المعرض التجاري.

وسيقدم المعرض أيضا العديد من الأنشطة، منها منتدى التجارة والسياحة والاستثمار في إندونيسيا. كما سيتم أيضا توزيع جائزة Primaduta في تلك الفعالية للمشترين الذين يتميزون بالولاء والالتزام والأداء الجيد في زيادة حجم صادرات إندونيسيا إلى خارج البلاد.

ويعتبر معرض إندونيسيا للصادرات عام 2018 خطة تحضيرية لعقد المعرض التجارى الأفريقى / Intra African Trade Fair المزمع عقده فى الفترة 11 – 17 ديسمبر عام 2018 . وسوف تستضيف مصر إقامة هذه الفعالية فى هذه السنة.

وفيما يتعلق بجائزة بريمادوتا ، قتل فوزى، إنه يتمنى أن يحصل المزيد من رجال الأعمال المصريين على تلك الجائزة الممنوحة من قبل رئيس جمهورية إندونيسيا حيث أن مصر فى العام الماضى قد حصلت على 6 جوائز Primaduta من رئيس جمهورية إندونيسيا.

وأكد فوزى لكل رجال الأعمال المصريين أن دولة إندونيسيا هى المكان الجيد والمناسب لوضع الاستثمار .

وكان قد نشر البنك الدولى مؤخراً تقريره حول "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2018". وذكر فى التقرير، أن دولة إندونيسيا ارتفعت من المرتبة 91 إلى المرتبة 72 من إجمالي 190 دولة فى العالم تتعلق بسهولة ممارسة الأعمال التجارية بالإضافة إلى ذلك ، ففي مايو 2017 ، رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز (Standard and Poor’s) التصنيف الإئتماني السيادى.

لدولة إندونيسيا إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مما جعل أندونيسيا حصلت على مرتبة التصنيف الإيجابي فى درجة الاستثمار.

ويأتى هذا الإنجاز بعد عدة تقييمات إيجابية من مؤسسات دولية أخرى مثل فيتش ريتنج و مودي.

وختم السفير الإندونيسى كلمته قائلا إن ملتقى الأعمال الإندونيسى – المصرى، يعتبر كمؤشرات جيدة، ودليل بأن مصر بلدة آمنة ولديها إمكانات كبيرة للعمل فى تحقيق الرخاء لشعب كلتا البلدتين

وأضاف فوزى أنه يتمنى أن نتفاعل معا بشكل أكثر فى المستقبل فى مجال التجارة والاستثمار والسياحة، وأؤكد لكم أن السفارة الإندونيسية بالقاهرة مستعدة دائما لمساعدتكم جميعاً من أجل القيام بأعمال تجارية مع إندونيسيا.



كلمة خلال المنتدى المصرى



جانب من ملتقى الاعمال الاندونسيى المصرى