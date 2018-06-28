صور.. التعليم: الأول فى الدبلومات حاصلة على 579 من 580 درجة

كتب محمود طه حسين - تصوير أحمد معروف

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالبة الهام سعد إبراهيم، دبلوم تجارى نظام خمس سنوات حاصلة على 579 درجة من 580 درجة بإجمالى 99.84%، قائلا :" تفوق كبير وربنا يحميها".

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن البنات تفوقن بشكل كبير، موضحا أن الطالب الذى يبلغ 50 عاما ومن الأوائل هو البطل ومثال للمواطن المصرى الصامد.

ووجه الدكتور محمد مجاهد، الشكر للطلاب المتفوقين وأيضا المعلمين والإداريين الذين اشتغلوا على النتيجة وظهرت بالشكل المشرف بعد أن تقدم 690 ألف طالبا للامتحانات.