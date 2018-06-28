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صور.. أمانى الرافعى تؤدى اليمين رئيسا للنيابة الإدارية.. ووسام الجمهورية لـ"فريال"

الخميس، 28 يونيو 2018 01:52 م
صور.. أمانى الرافعى تؤدى اليمين رئيسا للنيابة الإدارية.. ووسام الجمهورية لـ"فريال" وسام الجمهورية لـ"فريال"
كتب محمد الجالى
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منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشارة فريال حميدة قطب رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن خالص التقدير للمستشارة فريال قطب لتفانيها فى إعلاء كلمة الحق وتطبيق القانون وحماية مصالح المجتمع.

 

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب ذلك أداء حلف اليمين للمستشارة أمانى محمد بدر الدين الرافعى رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، ثم اجتمع معها حيث أعرب عن تقديره للدور المحورى الذى تقوم به المرأة المصرية فى مختلف المجالات للنهوض بالدولة، وأشاد سيادته فى هذا الإطار بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصرى، مؤكدا الدور المهم الذى يقوم به القضاء لحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة وإعلاء المصلحة الوطنية لما فيه خير الوطن.


 

 


 

 


 

 


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