سقوط تشكيلين عصابيين للإتجار فى المخدرات بدمنهور

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 4 عاطلين لتكوينهم تشكيلين عصابيين للإتجار فى المخدرات بمدينة دمنهور.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالواقعتين من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور، بقيادة المقدم حسن قاسم، مفادها قيام كل من "ع .ع .ح" وشهرته 27 سنة عاطل و"م. ال.م" 30 سنة عاطل، ومقيما قسم دمنهور بتكوين تشكيلاً عصابياً يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدره، متخذان من مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وبتقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات إستهدفت المتهمان المذكوران بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما، وأسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة دمنهور، وبحوزة الأول 14 لفافه تحوى مسحوق الهيروين المخدر تزن 25 جرام تقريباً، وبحوزة الثانى 19 لفافه تحوى مسحوق الهيروين المخدر تزن 20 جرام تقريباً، وسلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 ملى محلى الصنع، و بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع " .

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور مفادها قيام كل من "ح. ع. ع" 38 سنة عاطل و "أ. ال. ا" 28 سنة، عاطل، ومقيما قرية منشية الحريه مركز دمنهور بتكوين تشكيلاً عصابياً يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدره، متخذان من مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات إستهدفت المتهمان المذكوران بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما، وأسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة دمنهور، وبحوزة الأول 28 قطعه حشيش المخدر تزن حوالى 150 جرام، وسلاح نارى، وبحوزة الثانى 32 قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 200 جرام، وفرد خرطوش عيار 12 ملى محلى الصنع .



وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.