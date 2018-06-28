"رياضة البرلمان": مبادرة "اليوم السابع" ممتازة وسنتبنى مؤتمر "صناعة كرة القدم"

كتب ـ هشام عبد الجليل

أعلن النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييده المبادرة التى أطلقتها مؤسسة "اليوم السابع" لعقد "المؤتمر المصرى الأول للرياضة وصناعة كرة القدم"، قائلا: "مبادرة ممتازة تهدف للنهوض بمنظومة الرياضة المصرية وسنتبنى آليات عقد هذه المؤتمر فى اللجنة".

وأشار رضوان الزياتى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة دعوة كل الأطراف المعنية بالرياضة فى مصر للجلوس على طاولة واحدة بهدف وضع استراتيجية للخروج من المأزق الذى تمر به الكرة المصرية حاليا، ولكن هذا لا يمنع من معاقبة ومحاسبة المخطئين على رأسهم مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى، الذى أخفق وتسبب فى حدوث مهزلة للكرة المصرية بروسيا.

وتسائل وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن الجهة التى ستتولى تنفيذ توصيات هذا المؤتمر على الأرض، هل هو المجلس الحالى الذى أخفق كثيرا ولم يعبر عن آمال وطموحات المصريين، ولهذا لا بد من اختيار لجنة فنية علمية محترفة تقوم بتنفيذ الاستراتيجية التى سيتم وضعها وتباشر آليات التنفيذ على الأرض، وستقوم لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بمراقبة التنفيذ على الأرض.

وطالب رضوان الزياتى، بضرورة حدوث تغيير جذرى لمنظومة الرياضة فى مصر، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء فى مجال الرياضة على مستوى الجمهورية لوضع أطر جديدة للنهوض بالمنظومة وصناعة الكرة المصرية وخلق كوادر شبابية جديدة قادرة على رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.