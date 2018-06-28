video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"رياضة البرلمان": مبادرة "اليوم السابع" ممتازة وسنتبنى مؤتمر "صناعة كرة القدم"

الخميس، 28 يونيو 2018 01:39 م
"رياضة البرلمان": مبادرة "اليوم السابع" ممتازة وسنتبنى مؤتمر "صناعة كرة القدم" لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
إضافة تعليق

أعلن النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييده المبادرة التى أطلقتها مؤسسة "اليوم السابع" لعقد "المؤتمر المصرى الأول للرياضة وصناعة كرة القدم"، قائلا: "مبادرة ممتازة تهدف للنهوض بمنظومة الرياضة المصرية وسنتبنى آليات عقد هذه المؤتمر فى اللجنة".

 

وأشار رضوان الزياتى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة دعوة كل الأطراف المعنية بالرياضة فى مصر للجلوس على طاولة واحدة بهدف وضع استراتيجية للخروج من المأزق الذى تمر به الكرة المصرية حاليا، ولكن هذا لا يمنع من معاقبة ومحاسبة المخطئين على رأسهم مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى، الذى أخفق وتسبب فى حدوث مهزلة للكرة المصرية بروسيا.

 

وتسائل وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن الجهة التى ستتولى تنفيذ توصيات هذا المؤتمر على الأرض، هل هو المجلس الحالى الذى أخفق كثيرا ولم يعبر عن آمال وطموحات المصريين، ولهذا لا بد من اختيار لجنة فنية علمية محترفة تقوم بتنفيذ الاستراتيجية التى سيتم وضعها وتباشر آليات التنفيذ على الأرض، وستقوم لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بمراقبة التنفيذ على الأرض.

 

وطالب رضوان الزياتى، بضرورة حدوث تغيير جذرى لمنظومة الرياضة فى مصر، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء فى مجال الرياضة على مستوى الجمهورية لوضع أطر جديدة للنهوض بالمنظومة وصناعة الكرة المصرية وخلق كوادر شبابية جديدة قادرة على رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خالد صلاح يكتب: المؤتمر الأول لصناعة كرة القدم فى مصر

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

وكيل البرلمان يعلن تأييده لمبادرة "اليوم السابع" لتطوير "صناعة كرة القدم"

اخبار البرلمان

اخبار اليوم

مبدارة اليوم السابع

صناعة كرة القدم




لا تفوتك
مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

مجدى عبد الغنى عن ضحكه بمباراة روسيا: مطلوب منى البكاء.. والإبراشى: بكينا فى البيوت

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

"الرى": البحيرة الأعلى فى رى الأراضى.. والقاهرة الأكثر استهلاكًا لمياه الشرب

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

الداخلية تتأهب لتأمين البلاد فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. العمليات الخاصة والتشكيلات الأمنية تؤمن مؤسسات الدولة والمبانى الحيوية والسجون.. ووزير الداخلية: اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

"الرباعى العربى"يتحرك ضد قطر أمام محكمة العدل لحماية الطيران المدنى.. ماذا خسر طيران الدوحة فى عام المقاطعة؟ انخفاض إيرادات الخطوط إلى الثلث.. مطار حمد يواصل نزيف الدولارات و الإمارة تفشل فى إبرام الاتفاقيات

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

أهداف مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم.. ألمانيا تودع المونديال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة