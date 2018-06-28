حى السلام أول: تنظيف 8 أسطح مجانا وبدء مبادرة "الرصيف من حق المشاة"

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد محمد شحاتة، رئيس حى السلام أول، أنه فى إطار مبادرة محافظ القاهرة بتنظيف أسطح المنازل وإخلائها للحفاظ على مظهرها الحضارى فى جميع العقارات، عن رفع مخلفات الأسطح مجانا لسكان الحى بالتعاون مع إدارة إتحاد الشاغلين وبمشاركة إدارة المتابعة الميدانية وبالتنسيق مع هيئة النظافة.

وأضاف رئيس الحى، أنه تم تنظيف أسطح عقارات شارع أمين أبو زيد بإجمالى 8 أسطح ضمن حملة "تنظيف أسطح العقارات"، مؤكدا أن أجهزة الحى مستمرة فى تنظيف أسطح العقارات وإزالة أى مخلفات عليها وأن الحى بصدد تنظيف أسطح المنازل شهريا.

وفى ذات السياق، أعلن اللواء خالد شحاته، أنه تم البدء فى تفعيل مبادرة "الرصيف حق للمشاة" التى أطلقها محافظ القاهرة، والتى تهدف إلى رفع الإشغالات عن الأرصفة وحق المشاة فى السير على الرصيف و ترميم الأرصفة وإعادة دهانها تمهيداً لوضع لوحات إرشادية للمبادرة.