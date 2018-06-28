حبس عاطل اعتدى على ابنته جنسيا حتى حملت سفاحا فى المنوفية

قررت نيابة بركة السبع بمحافظة المنوفية، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بمعاشرة نجلته حتى وضعت طفل سفاحا.

وكان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى بركة السبع المركزى " س خ م " 17 سنة، بدون عمل، ومقيمة بقرية الحلامشة التابعة للمركز فى حالة وضع.

وبالانتقال الفورى والفحص تبين استقبال المستشفى للفتاة وهى تعانى من حالة وضع، وتم اتخاذ اللازم بشأنها ووضعت طفل ذكر كامل النمو بحالة جيدة وتم وضعة بحضانه المستنشفى.

وبسؤال سالفة الذكر أفادت أنها غير متزوجة وأنها حملت سفاحا من والدها " خ م ع " 51 سنة، بدون عمل ومقيم بالقرية، وبسؤال شقيق والدتها " ا ا ع " 35 سنه، بدون عمل ومقيم بذات القرية، أفاد بمضمون ما جاء، واتهم والدها بالتعدى عليها جنسيا بما أدى إلى حملها سفاحا .

وتمكنت المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 35 ح، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، وكلفت إدارة المباحث باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة.