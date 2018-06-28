video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 28 يونيو 2018 05:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل اعتدى على ابنته جنسيا حتى حملت سفاحا فى المنوفية

الخميس، 28 يونيو 2018 04:28 م
حبس عاطل اعتدى على ابنته جنسيا حتى حملت سفاحا فى المنوفية حبس -أرشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
إضافة تعليق

قررت نيابة بركة السبع بمحافظة المنوفية، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بمعاشرة نجلته حتى وضعت طفل سفاحا.

وكان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى بركة السبع المركزى " س خ م " 17 سنة، بدون عمل، ومقيمة بقرية الحلامشة التابعة للمركز فى حالة وضع.

وبالانتقال الفورى والفحص تبين استقبال المستشفى للفتاة وهى تعانى من حالة وضع، وتم اتخاذ اللازم بشأنها ووضعت طفل ذكر كامل النمو بحالة جيدة وتم وضعة بحضانه المستنشفى.

وبسؤال سالفة الذكر أفادت أنها غير متزوجة وأنها حملت سفاحا من والدها " خ م ع " 51 سنة، بدون عمل ومقيم بالقرية، وبسؤال شقيق والدتها " ا ا ع " 35 سنه، بدون عمل ومقيم بذات القرية، أفاد بمضمون ما جاء، واتهم والدها بالتعدى عليها جنسيا بما أدى إلى حملها سفاحا .

وتمكنت المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 35 ح، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، وكلفت إدارة المباحث باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بشبين الكوم وقويسنا

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

معاشرة جنسية

بركة السبع




لا تفوتك
اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اللواء عباس كامل يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

اليابان تخفض تحذيرات السفر لمصر.. وتؤكد انحسار الإرهاب بشكل ملحوظ

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

بالخطوات.. طريقة تسوية الديون المتعثرة بالبنوك وفقًا لمبادرة البنك المركزى.. مدة السداد تبدأ من اليوم ولمدة 6 أشهر.. و16.8 مليار جنيه إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة.. وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"الجغرافيا" تبتسم و"الكيمياء" تنتقم.. ارتياح بين طلاب الأدبى لسهولة الامتحان.. والشعبة العلمية: الامتحان طويل وغير مباشر.. و"التعليم" تضبط 10حالات غش وتحيل 8 منهم للنيابة.. وتعديلات بإجابات الديناميكا

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

"اليوم السابع" تطلق مبادرة لعقد مؤتمر وطنى موسع حول صناعة كرة القدم

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

الأول على الثانوية الفندقية: "عمرى 50 سنة وعندى إصرار أكمل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة