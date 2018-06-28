حالة الطقس اليوم الخميس 28/6/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الخميس ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 37 والصغرى 27 ، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 29 والصغرى 22 .



الطقس فى الأردن

نهاراً :

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتبدأ درجات الحرارة انخفاضها التدريجي والملموس بدءاً من ساعات المساء في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة. مُثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.



في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً :

تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية، لتصبح الأجواء لطيفة إجمالاً مع ارتفاع في نسب الرطوبة، وظهور تدريجي للسحب المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.



الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.