جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من كروت الميمورى

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، برئاسة أحمد العشرى مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب لكمية من كروت الميمورى بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط السعودية رقم 320 القادمة من الرياض، واشتبه محمود سعيد رئيس قسم تفتيش الركاب فى الراكب المصرى "ا . ط . ع" نظرا لقصر الفترة بين السفر والعودة 4 أيام.

وبالعرض على أحمد سعد عبد المطلب مدير الصالة أيد الاشتباه، وقرر تكليف نورا السيد مأمور التفتيش لتفتيش أمتعة الراكب وبفك اللاب توب الذى يحمله تبين وجود 1990 كارت ميمورى 4 و8 جيجا مخفاة داخل 3 أكياس بجسم جهاز اللابتوب.

وقررمحمد قناوى مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 47 لسنة 2018.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.