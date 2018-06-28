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تحرير 334 مخالفة مرورية وفحص 9 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 28 يونيو 2018 10:06 ص
تحرير 334 مخالفة مرورية وفحص 9 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 334 مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 70 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،71 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 3 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125، وتم ضبط 394 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة، عن فحص 9 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة، خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

 


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