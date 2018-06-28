تأجيل محاكمة المتهمين بالهجوم المسلح على دورية شرطة بالبدرشين لـ 24 يوليو

(أ ش أ)

أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر محاكمة المتهمين فى الهجوم المسلح على دورية شرطية بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة والذى أسفر عن مقتل 5 أفراد شرطة، إلى جلسة 24 يوليو المقبل وذلك لاستكمال سماع شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين - وجميعهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية - إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ فى ختام التحقيقات التى أجريت معهم، والتى كشفت عن قيامهم بتشكيل خلية إرهابية على ارتباط بعناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى خارج البلاد، وأن مجموعة من عناصر الخلية كانوا من بين المشاركين فى الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية.

وأُسندت إلى المتهمين عددا اتهامات فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تشكيلهم لخلية إرهابية وتلقى تدريبات عسكرية بهدف ارتكاب عمليات إرهابية والتواصل مع تنظيم إرهابى مقره خارج البلاد (تنظيم داعش) وتمويل تلك الخلية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربع الأول حيازة وإحراز أسلحة نارية متمثلة فى بنادق سريعة الطلقات وذخائر مما تستعمل عليها وإخفائها، وتوفير ملاذ آمن لعناصر إرهابية.. فى حين أسندت إلى المتهمين الخامس والسادس اتهامات بتمويل جماعة إرهابية، وتوفير الملاذ الآمن لعناصرها، وحيازة وإحراز بندقيتين آليتين ومسدس والذخائر التى تستعمل عليها.