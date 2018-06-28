بدء اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة فى نواكشوط بمشاركة سامح شكرى

نواكشوط (أ ش أ)

بدأت اليوم الخميس، فى قصر المؤتمرات "المرابطون " بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال دورة وزراء الخارجية الأفارقة بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى.

وقال وزير الخارجية الموريتانى رئيس الدورة الحالية لوزراء الخارجية الأفارقة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن المواضيع التى سنناقشها خلال اليومين هى مواضيع هامة تتناول مختلف جوانب الحياة فى قارتنا، واعتبر أن كسب معركة الفساد يشكل أهمية خاصة نظرا لما لهذه المكافحة من تعزيز وتطوير المنظومة الاقتصادية الأفريقية باعتبار الظاهرة اكبر عائق أمام التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه والتقدم.

وأضاف ولد الشيخ أحمد، أن معركة الفساد تتطلب القيام بإصلاحات جذرية وخطوات عملية واستراتيجيات جيدة.

يأتى اجتماع اليوم تمهيدًا لانعقاد الدورة العادية الـ31 لقمة الاتحاد الإفريقي، يومى الأول والثانى من يوليو المقبل.

وتأتى المشاركة المصرية فى القمة الإفريقية والاجتماعات التمهيدية فى إطار الحرص المصرى الدائم على التفاعل مع قضايا القارة، لا سيما مع قرب تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى فى يناير القادم .

وتركز قمة نواكشوط على عملية الإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد الإفريقى ومناقشة تطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية وقضايا الاندماج الإفريقي، ومستقبل اتفاقية كوتونو للشراكة مع الاتحاد الأوروبى .