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انتهاء ماراثون الانتخابات العمالية وبدء دورة نقابية مدتها 4 سنوات

الخميس، 28 يونيو 2018 11:32 ص
انتهاء ماراثون الانتخابات العمالية وبدء دورة نقابية مدتها 4 سنوات محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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تلقت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية بوزارة القوى العاملة صباح اليوم الخميس أوراق إيداع تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى، لبدء دورة نقابية جديدة تبدأ غد الجمعة ولمدة أربع سنوات قادمة.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد العام الذى يضم رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس الـ27 اجتماعا تم فيه اختيار هيئة مكتب الاتحاد ومسئولى السكرتاريات المتخصصة لأنشطة الاتحاد العام المختلفة وتم الاتفاق على استمرار محمد وهب الله أمينا عاما للاتحاد واختيار عادل عبد الفضيل امينا للصندوق وكل من هشام فؤاد وممدوح محمدى مساعدان للامين العام، وكل من ابراهيم هيكل وهشام رضوان أمينان مساعدان للصندوق.

 

وتولى كل من سعيد النقيب ومحمد سالم منصب نائبا لرئيس الاتحاد العام على ان يتولى جمال عبد الناصر عقبى منصب نائب رئيس الاتحاد للاتصال السياسى والشئون البرلمانية وخالد عيش نائبا للاشراف على الاتحادات المحلية العمالية بالمحافظات وعبد الفتاح ابراهيم نائب لرئيس الاتحاد وعبد المنعم الجمل نائبا للعلاقات العمالية الدولية والمهندس خالد الفقى نائبا لشئون التثقيف والتدريب ومجدى مصطفى البدوى نائبا للاعلام والمهندس عماد حمدى نائبا للشئون العمالية العربية وان يتولى هشام فاروق منصب نائب رئيس الاتحاد لموظفى الدولة.

 

وفى مجال انشطة السكرتاريات المتخصصة تم اختيار حسن شحاته لتولى مسئولية سكرتارية الهجرة والاستخدام والدكتور حسام الدين مصطفى وكيلا لشئون عمال مدن القناه، ومحمد عبد الفتاح عرابى وكيلا للوجه البحرى وصالح محمد على وكيلا للوجه القبلى وجمال الصعيدى سكرتيرا لانشطة نشء وشباب العمال وعلى ابراهيم عبد المجيد سكرتيرا للشئون القانونية والتنمية البشرية، وحسن محمد احمد سكرتيرا للخدمات العمالية، واحمد السيد عبد المقصود للشئون الاقتصادية والاجتماعية، ومجدى حسن على سكرتيرا لعلاقات العمل والاجور، ومجدى محمد الحسبانى سكرتيرا للسلامة والصحة المهنية.

 

وفى ختام اجتماع مجلس ادارة الاتحاد العام برئاسة جبالى المراغى جدد ممثلوا عمال مصر تاييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدين على مواصلة العطاء وتوفير المناخ الآمن للعمال من اجل مزيد من التنمية والاستقرار فى ربوع الوطن.

 

 

 


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