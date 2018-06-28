اليوم.. النطق بالحكم على 12 متهمًا بـ"أحداث عنف الطالبية"

كتب إيهاب المهندس

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالحكم فى قضية محاكمة 12 متهمًا فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة الطالبية، والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف، وتعطيل المواصلات.