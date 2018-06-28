النيابة: ملامح جثتى معمل "الطرشى" تآكلت بسبب المواد الكيميائية

كتب عامر مصطفى

كشفت مناظرة نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، لجثتين عثر عليهما بمعمل طرشى بمنطقة روض الفرج، عن طمس ملامح الجثتين بسبب ملوحة مياه "الطرشى"، وأن المواد المستخدمة فى تخزين الخضروات كانت سببا فى إخفاء ملامح الجثث.

وأوصحت المناظرة أن الجثة الأولى لرجل يبلغ من العمر 46 عاما، والثانية لطفل يبلغ من العمر 13 عاما، حيث أمرت النيابة بتشميع معمل "الطرشى"، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائى لرفع البصمات واستدعاء صاحب المعمل لسماع أقواله حول الواقعة.

كانت نيابة شمال القاهرة الكلية قد فتحت تحقيقات موسوعة فى واقعة العثور على جثتين داخل برميل طرشى، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشريح الجثتين، لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح.

كان رجال مباحث قسم شرطة روض الفرج، قد تلقوا بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثتين داخل برميل طرشى فى معمل بشارع جزيرة بدران فى روض الفرج، وبالانتقال وبالفحص تبين وجود جثتين لشخص 46 سنة، وطفل 13 سنة داخل برميل طرشى فى المعمل، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة.