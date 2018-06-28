"المرشدين السياحيين": فتح باب الطعون الأسبوع المقبل و4 مرشحين على مقعد النقيب

كتبت آية دعبس

قال أمير العتمة، وكيل النقابة العامة المرشدين السياحيين، إن عدد المرشحين على مقعد النقيب العام، بلغ 4 مرشحين بعد ترشح محمد غريب النقيب الأسبق للمرشدين السياحيين، أمس الأربعاء، بعد ترشح حسن النحلة النقيب الحالى للمرشدين السياحيين، ورامى سمير فرج، وأمير العتمة.

وأوضح العتمة، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن عدد المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة، بلغ 26 عضو، فى رابع أيام فتح باب الترشح، والذى من المقرر أن يتم غلقه مساء اليوم الخميس، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب الطعون على قائمة المرشحين، الاثنين المقبل ولمدة 3 أيام، على أن يتم غلقه الخميس.

وكانت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، قد أعلنت فتح باب الترشح الأحد الماضى، على مقعد النقيب العام، وكافة مقاعد المجلس البالغ عددهم 8، ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بالانتخابات يوم 24 يوليو المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ويليها عمليات الفرز، وفى حال وجود حاجة لإجراء إعادة للانتخابات فسيتم ذلك يوم 31 يوليو المقبل، وذلك تحت إشراف قضائى كامل.