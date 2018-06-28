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الخميس، 28 يونيو 2018 02:47 م
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القبض على 5 من المتهمين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة أرض اللواء

الخميس، 28 يونيو 2018 01:50 م
القبض على 5 من المتهمين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة أرض اللواء مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على 5 أشخاص من المتهمين فى التشاجر بمنطقة أرض اللواء، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بشارع مرسى محمود، الكائن بمنطقة أرض اللواء فى العجوزة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، أُطلقت خلالها الأعيرة النارية دون وقوع إصابات، وطارد رجال المباحث طرفى المشاجرة، وتم القبض على 5 من طرفيها.

وكشفت التحريات أن خلافات سابقة بين المتشاجرين وراء إندلاع المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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