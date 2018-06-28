العثور على جثة سيدة مسنة فى حالة تعفن داخل شقتها بطنطا

الغربية – عادل ضرة

عثر أهالى شارع كفر عصام بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، على جثة لسيدة مسنة فى حالة تعفن داخل شقتها، وتم إخطار شرطة النجدة بالواقعة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، بورود إشارة لشرطة النجدة بالعثور على جثة لسيدة تدعى "ع.ا" 75سنة داخل شقتها فى حالة تعفن وانبعاث رائحة كريهة من الشقة.

انتقل ضباط مباحث قسم أول طنطا، بإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، وتبين من الفحص ان المتوفاة تعيش بمفردها داخل شقتها، وتوفيت داخل الشقة، وقادت الرائحة الكريهة السكان لاكتشاف وفاتها، تم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.