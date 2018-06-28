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الطائفة الإنجيلية: 30 يونيو تمثل إرادة الشعوب صاحبة القرار ومحركة الأحداث

الخميس، 28 يونيو 2018 08:14 م
الطائفة الإنجيلية: 30 يونيو تمثل إرادة الشعوب صاحبة القرار ومحركة الأحداث القس اندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
سارة علام
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هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، بالذكرى الخامسة لثورة الثلاثين من يونيو. 
 
وقال زكى، فى بيان له اليوم، "إن ثورة الثلاثين من يونيو أعادت للشعب المصرى كرامته وحريته بفضل قواتنا المسلحة والشرطة وتكاتف جميع أبناء الوطن، الذين هبوا لما فيه خير للوطن. وهى تمثل إرادة الشعوب صاحبة القرار ومحركة الأحداث". 
 
وتابع: " أهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بهذه المناسبة بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية فى مصر، ونصلى من أجل أن يوفق الله الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصر الحديثة الديمقراطية".
 

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