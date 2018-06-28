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السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية بحى فيصل فى السويس

الخميس، 28 يونيو 2018 10:52 ص
السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية بحى فيصل فى السويس جانب من الحريق
السويس - سيد نون
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نشب حريق بوحدة سكنية بمنطقة نجد بحى فيصل بمحافظة السويس دون وقوع خسائر بشرية ، وقامت الحماية المدنية بإخماد الحريق قبل امتداده للوحدات السكنية المجاورة.

كان اللواء محمد جاد ، مدير أمن السويس ، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة فيصل، بنشوب حريق بوحدة سكنية بإحدى العمارات السكنية بحى فيصل.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الوحدات السكنية المجاور.

والتهم الحريق الوحدة السكنية بالكامل، وقام ضباط الشرطة بقسم شرطة فيصل والدفاع المدنى بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

 


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