الزراعة تبحث تطوير لجنة تقاوى الحاصلات.. وتؤكد ارتفاع صادرات البطاطس

​بحث الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، سبل تطوير أداء لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، وتفعيل دورها باعتبارها واحدة من أهم اللجان بالوزارة والمرتبطة بعمليات استيراد وتصدير مواد الإكثار من التقاوى البذرية أو الشتلات أو العقل.

وقال وزير الزراعة خلال ترأسه اجتماع لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية إنه يجرى حالياً إعداد مقترح لتطوير العمل باللجنة، بما يساهم فى الحفاظ على الثروة الزراعية المصرية، كذلك سمعة مصر التصديرية من الحاصلات الزراعية المختلفة.

ورحب أعضاء اللجنة بحضور وزير الزراعة لاجتماع اللجنة، باعتبارها المرة الأولى التى يحضر فيها وزير للزراعة هذه الاجتماعات، لافتين إلى أن ذلك يدل على حرصه على دعم أنشطة اللجنة وتعميق دورها.

وفى سياق متصل كشف تقرير رسمى للإدارة المركزية للحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة، عن طفرة فى صادرات البطاطس المصرية، خلال الموسم الحالى، لافتة إلى أن إجمالى ما تم تصديره هذا الموسم حتى الآن من المحصول بلغ نحو 731 ألفا و474 طنا.

وأوضح التقرير أن إجمالى ما تم تصديره من البطاطس إلى دولة روسيا بلغ نحو 373 ألفا و361 طنا، ودول الاتحاد الأوروبى 171 ألفا و895 طنا، بينما بلغ إجمالى ما تم تصديره من المحصول إلى الدول العربية نحو 175 ألفا و347 طنا.